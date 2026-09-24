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فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای مدافع امنیت در شهرستان سراوان گفت: شهدا با اخلاص، مجاهدت و ایستادگی در مسیر الهی، امنیت کشور و خدمت به مردم را سرلوحه زندگی خود قرار دادند و شهادت مزد سالها مجاهدت و تلاش خالصانه آنان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای اخیر شهرستان سراوان، سردار شهید پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، و پاسدار شهید احمد هراتی زراعتی از رزمندگان قرارگاه قدس، در شهرستان سراوان برگزار شد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت: انسانهای مؤمن با نزدیک شدن به خداوند و عاشق شدن در مسیر الهی، به مقام شهادت میرسند و شهید ظریفی نیز پس از سالها مجاهدت و تلاش شبانهروزی، پاداشی جز شهادت شایسته او نبود.
سردار محمد کرمی با اشاره به سوابق شهید سردار حسین ظریفی در دوران دفاع مقدس و سالهای خدمت در مناطق مختلف افزود: این شهید بزرگوار در دوران دفاع مقدس و همچنین در عرصه دفاع از حرم، با تمام توان در میدان حضور داشت و پس از آن نیز سالها با روحیهای جهادی و اخلاص، خدمت به مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر را دنبال کرد.
وی با بیان اینکه «شهادت هنر مردان خداست»، ادامه داد: انسانهای مؤمن با نزدیک شدن به خداوند و عاشق شدن در مسیر الهی، به مقام شهادت میرسند و شهید ظریفی نیز پس از سالها مجاهدت و تلاش شبانهروزی، پاداشی جز شهادت شایسته او نبود.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران پای اسلام و ارزشهای انقلاب ایستاده است، گفت: امروز ملت ایران با ایستادگی در برابر ظلم، بیعدالتی و جهالت، در مسیر دفاع از حق حرکت میکند و وعده الهی این است که پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود.
این مقام نظامی با اشاره به تلاش دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، افزود: امروز کشور درگیر یک جنگ ترکیبی تمامعیار است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و شناختی دارد. در جنگ شناختی نیز دشمن از رسانه و فضای مجازی برای اثرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد جنگ روانی استفاده میکند.
وی تصریح کرد: آنچه موجب استواری ملت ایران در برابر این فشارها شده، اتکا به مبانی اعتقادی و الهی است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک نیروی نظامی نیستند، بلکه دارای اندیشه و مبانی الهی هستند و تلاش میکنند فرمان الهی را در عرصه عمل اجرا کنند.