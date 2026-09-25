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رئیس هیئت تکواندوی منطقه آزاد کیش، گفت: تکواندوکاران کیش در سومین دوره مسابقات منطقه ۶ کشور با کسب نشانهای نقره و برنز خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، میلاد فرزانه، با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات منطقه ۶ کشور در بخش کیوروگی به میزبانی فارس، گفت: رقابتها با حضور نمایندگان استانهای فارس، کرمان، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و منطقه آزاد کیش برگزار شد.
او افزود: تیم کیش در بخش آقایان در چهار وزن حضور داشت و هر چهار نماینده موفق به حضور روی سکو شدند و برای نخستین بار، نشان نقره در بخش آقایان برای کیش رقم خورد.
رئیس هیئت تکواندوی منطقه آزاد کیش افزود: در بخش بانوان نیز نمایندگان جزیره در هشت وزن به رقابت پرداختند و نشان برنز سال گذشته به نقره ارتقا یافت.
فرزانه گفت: جام اخلاق مسابقات به هیئت تکواندوی منطقه آزاد کیش اهدا شد و عنوان بهترین سرپرست بخش بانوان نیز به سرپرست تیم کیش رسید و از دو داور زن در این رقابتها حضور داشتند.
رئیس هیئت تکواندوی منطقه آزاد کیش، افزود: با برگزاری اردوهای تمرینی بیشتر و کسب تجربه، تلاش میکنیم در مسابقات آینده عملکرد بهتری داشته باشیم.