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همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نمایشگاهی با محوریت دفاع مقدس در میدان ساحل کیش برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این نمایشگاه مجموعهای از آثار، تصاویر و نمادهای مرتبط با دوران دفاع مقدس، یادمان شهدا و نماد مدرسه شجره طیبه میناب در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.
نمایشگاه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برپا شده است و خانوادهها، جوانان و گردشگران با حضور در میدان ساحل از غرفه های نمایشگاه دیدن می کنند.
استقبال خوب مردم از این نمایشگاه، از جمله جلوههای برگزاری برنامههای فرهنگی هفته دفاع مقدس در کیش است.