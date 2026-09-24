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امامجمعه تبریز با بیان اینکه میراث عقلی و فلسفی حوزهها نباید صرفاً در دایرهٔ متون و مباحثات تخصصی طلاب و فضلا محصور بماند گفت:حکمت اسلامی زمانی به غایت خود میرسد که در عرصهٔ زیست اجتماعی، فرهنگ و بهویژه مدل حکمرانی امتداد یابد.
با ادای احترام به ارواح طیبه امام راحل (ره)، قائد شهید امت اسلامی (قدس الله نفس الزکیه) ، شهدای والامقام بهویژه شهدای محراب خطهٔ آذربایجان آیتالله قاضی طباطبایی و آیتالله مدنی و شهید آیتالله آلهاشم به تبیین جایگاه علمی و تمدنی آذربایجان پرداخت و گفت: تاریخ گواهی میدهد که آذربایجان همواره کانون بالندگی عقلانیت، فلسفه و عرفان تشیع بوده است؛ همانگونه که بزرگان حوزه نیز اذعان دارند، سهم علمای این دیار در پویایی و غنای ۱۵۰ سال اخیر حوزههای علمیه غیرقابل انکار و بیبدیل است.
وی با تمجید از جایگاه علمی علامه طباطبایی (ره)، آیتالله قاضی (ره) و مراجع عالیقدر برخاسته از این خطه، روحیهٔ نقادی منصفانه و شجاعت علمی حوزه را ستود و اظهار داشت: سنت مباحثه و نقد درون حوزوی که نمونه بارز آن را در نوآوریها و تضارب آرای اساتید بزرگ با مبانی صدرالمتالهین و بزرگان حکمت میبینیم، سرمایه گرانبهایی است که آزاداندیشی و بالندگی علمی حوزهها را تضمین کرده است.
امامجمعه تبریز با اشاره به چرایی و اهداف شکلگیری مجمع عالی حکمت اسلامی خاطرنشان کرد: میراث عقلی و فلسفی حوزهها نباید صرفاً در دایرهٔ متون و مباحثات تخصصی طلاب و فضلا محصور بماند. حکمت اسلامی زمانی به غایت خود میرسد که در عرصهٔ زیست اجتماعی، فرهنگ و بهویژه مدل حکمرانی امتداد یابد.
وی افزود:حکمرانان و دستاندرکاران اداره کشور باید بنمایههای تصمیمگیری خود را از عقلانیت حکمی و اخلاق دینی اخذ کنند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با نقل خاطرهای از دغدغههای علامه طباطبایی (ره) در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی پیرامون لزوم تربیت کارگزاران در تراز حکومت دینی عنوان کرد: در طول بیش از چهار دهه گذشته هر جا کشور با کاستی و گره مواجه شده، ریشه آن در کمتوجهی برخی سیاستمداران به معیارهای تقوا، حکمت و عدالت و در مقابل، افتادن در ورطه گروهگرایی و رفتارهای منفعتطلبانه بوده است؛ حال آنکه مردم در تمامی پیچهای سخت، همواره با بصیرت و فداکاری در میدان ایستادهاند.
امامجمعه تبریز با استناد به مبانی کلامی و نامههای امیرالمومنین علی (علیهالسلام) در نهجالبلاغه، برتری عدل بر احسان و ضرورت ترجیح منافع عمومی بر خواص زیادهخواه را یادآور شد و تصریح کرد: خطاب به تمامی وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران عرض میکنم که مسئولیتها در نظام اسلامی امانتی الهی برای احیای عدالت است. در مشی علوی، هیچ کارگزاری حق انحراف از مسیر حق و عدل، پارتیبازی و ترجیح روابط بر ضوابط را ندارد.
وی ادامه داد: حضرت امیرالمومنین (ع) در نامه خود به مالک اشتر صراحتاً گوشزد میفرمایند که رضایت توده مردم که ستون دین و مدافعان اصلی کشور در روزهای خطر هستند بر خشنودی خواص، ثروتاندوزان و جریانهای خاص اولویت دارد.