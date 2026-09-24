توزیع ۸۰ بسته لوازم التحریر و کفش بین دانش آموزان نیازمند لرستانی

در سال تحصیلی جدید و به یاد ۱۸ شهید این محله، به‌ویژه شهیدان دانش‌آموز قلی‌پور از شهدای جنگ اخیر ۵۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون ریال و ۳۰ جفت کفش میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.