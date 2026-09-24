رئیس جمهور گفت: کمتر سابقه داشته است که مانند امروز، ماهیت واقعی آمریکا این اندازه عریان شود؛ یاوه‌سرایی ترامپ موجب شد که رئیس جمهور ما خیلی محکم‌تر جواب او را بدهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در پنجشنبه ۲ مهر به شرح زیر است:

ایران هرگز تسلیم قلدری آمریکا نمی‌شود؛ این شاه‌بیت صحبت‌های رئیس جمهور کشورمان، امروز عنوان بیشتر رسانه‌های ایرانی و خارجی در بازتاب و تحلیل سخنرانی آقای پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل بود.

صحبت‌هایی که متن آن در تهران، طور دیگه‌ای نوشته شده بود، اما یک چیز باعث شد در نیویورک، هم نظر رئیس جمهور تغییر کند، هم متن اولیه سخنرانی او: یاوه‌گویی‌های ترامپ.

به نظر آقای پزشکیان، کمتر سابقه داشته است که مانند امروز، ماهیت واقعی آمریکا این اندازه عریان شود. از این‌رو، یاوه‌سرایی ترامپ باعث شد که رئیس جمهور ما متن سخنرانی خود را عوض کند و خیلی محکم‌تر جواب ترامپ را بدهد.

سخنانی که علاوه بر مردم ایران که مستقیم از رسانه ملی، آن را دیدند، بلافاصله در رسانه‌های جریان اصلی بین‌المللی و مجازی هم بازخورد داشت. به‌طور مثال، شبکه سی ان بی سی گزارش داد: رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی جسورانه در سازمان ملل، آمریکا و اسرائیل را عامل بی‌ثباتی جهانی معرفی کرد یا «آسوشیتدپرس» که در عنوان خود، نوشت: پزشکیان در یک سخنرانی قاطعانه، ترامپ را به چالش کشید و گفت که ایران «تا آخرین نفس» مبارزه خواهد کرد.

تارنمای «آکسیوس» هم نوشت: پزشکیان، توصیف ترامپ از ایران به عنوان منشأ تروریسم را قاطعانه رد کرد و گفت که ایرانیان، خود قربانیان تروریسم هستند.

این صدای یک ملت بود که از بلندگوی سازمان ملل شنیده شد. همان ملتی که ۷ ماه است در خیابان‌ها، ایستادگی را روایت می‌کنند؛ ملتی که همان شب گذشته و اندکی پس از سخنان رئیس جمهور، در تجمع میدان ولیعصر تهران در گفت‌وگوی تصویری با رئیس جمهور، با غرور از آقای پزشکیان قدردانی کردند.

ملتی که اگرچه خون‌های فراوانی داده، اما ذات خونریز جنایتکار حاضر در کاخ سفید را به همه جهان نشان داده است؛ درست مثل همان کتابی که رئیس جمهور با خود به نیویورک برد و به رؤسای کشور‌های مختلف هدیه داد تا جنایت‌های آمریکا را به چشم ببینند. کتاب (In the name of help) یا همان "به نام کمک" که به‌طور مصور، جنایت‌های آمریکا ضد ملت ایران را نشان می‌دهد. همان ملتی که ۲۰۸ شب است، پای کار ایران و انقلاب ایستاده‌اند و رئیس جمهور از آنان به عنوان قدرت اصلی ایران نام برد.

این قدرتمند بودن، فقط روایت ما نیست. «ویل شرایور» تحلیلگر جغرافیای سیاسی و امور نظامی گفته است: هر کسی که هنوز نفهمیده ایران در عمل، یکی از ۴ قدرت بزرگ دنیا و یک قدرت همتراز در میدان نبرد است، یا مغز او را تبلیغ‌ها و جوسازی سیاسی شسته یا آن‌قدر متعصب است که واقعیت را نمی‌بیند یا از الفبای محاسبه‌های جنگ چیزی نمی‌فهمد.

شاید دشمن محاسبه نکرده بود که ایران علاوه بر قوای مسلح، یک ملت جان‌فدا هم دارد که بیش از ۳۰ میلیون تن از آنان برای حضور در میدان رزم، اسم نوشته‌اند و هر وقت هم لازم شود، برای قدرت‌نمایی می‌آیند؛ مثل فردا که قرار است در رزمایشی با نام ۴۰ هزار موتورسوار «جان‌فدا» دوباره جهان را شگفت‌زده کنند که ایرانی‌ها همواره برای دفاع از میهن در برابر جنگ و تجاوز، آماده‌اند؛ جنگی که نزدیک به ۷ ماه، کنترل تنگه هرمز را در دست ایران قرار داده و نبض انرژی و اقتصاد جهانی را به شماره انداخته است.

همین امروز که وبگاه‌هایی مثل «اویل پرایس» قیمت نفت خام برنت را بالای ۱۰۰ دلار نشان می‌دهند، قیمت گازوییل در آمریکا در حال تبدیل شدن به بحران است، تا جایی‌که راننده‌ها در حال آماده شدن برای یک اعتراض بزرگ هستند و دولت آمریکا هم ناچار می‌خواهد که صادرات گازوییل را ممنوع کند.

به عبارتی، جنگی که ترامپ و رژیم صهیونی ضد ملت ما آغاز کردند و با محاصره و تحریم خواستند ایران ما را زمین بزنند، حالا گلوی اقتصاد خودشان را فشار می‌دهد.

این، روایت استاد علوم سیاسی دانشگاه در اتریش است که گفت: فشارها بر خلاف انتظار، نتیجه معکوس داشته و حالا ایران، کشوری قدرتمند، مسلط بر منطقه و برنده بزرگ جنگ است. به باور «داگ استوکس» ایران نقشی را دوباره به دست خواهد آورد که در هزاران سال گذشته داشته است.

بله، بر خلاف انتظار ترامپ قاتل و نتانیاهوی تروریست، همان‌طور که آقای پزشکیان گفت: ایران، ریشه در تاریخ دارد و به پشتوانه ملت در صحنه و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، هرگز تسلیم قلدری ترامپ و دیگر جنایتکاران نخواهد شد.

نویسنده: فاطمه تورانلو