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مراسم مهمانی لالهها همزمان با هفته دفاع مقدس در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،علیاکبر سلمانی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی در مراسم مهمانی لالهها اظهار کرد: امروز در جوار مزار مطهر ستارههای درخشان آسمان ایثار و شهادت گرد هم آمدهایم تا بار دیگر با آرمانهای بلند شهدا تجدید میثاق کنیم.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی آذربایجان در دفاع از ارزشهای دینی و تمامیت ارضی کشور افزود: تبریز و آذربایجان در طول تاریخ همواره در صف نخست دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی قرار داشتهاند و شهدای این دیار، از رزمندگان لشکر همیشه پیروز ۳۱ عاشورا تا سرداران و رزمندگان بیادعا، با نثار جان خود عزت، امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زدهاند.
وی با اشاره به استمرار ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمنان ادامه داد: امروز نیز فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه زنده است و مردم ایران در برابر تجاوزات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین نبرد هرمز همان روحیه ایستادگی و فداکاری را به نمایش گذاشتند.
سلمانی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی در جنگ تحمیلی دوم ۶۷ شهید، در طول جنگ تحمیلی سوم ۱۹۱ شهید و در نبرد هرمز نیز سه شهید والامقام تقدیم کرده است که هر یک از این شهدا، سندی ماندگار از وفاداری مردم این خطه به میهن، انقلاب اسلامی و ارزشهای اسلامی هستند.
وی با تاکید بر اینکه مهمانی لالهها صرفا آیینی برای گرامیداشت شهدا نیست گفت: ما در این آیین گرد هم آمدهایم تا از مکتب شهدا درس بگیریم و به یاد داشته باشیم آرامش و امنیت امروز جامعه، ثمره ایثار و فداکاری انسانهایی است که جان خود را در راه خدا تقدیم کردند.
وی ادامه داد: مهمانی لالهها فرصتی برای غبارروبی دلها، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و عطرآگین کردن فضای جامعه به فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است و باید از این ظرفیت برای انتقال پیام شهدا به نسلهای امروز و آینده بهره گرفت.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی با بیان اینکه صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت وظیفهای همگانی است تصریح کرد: وظیفه بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئولان و همه آحاد جامعه، صیانت از این امانت بزرگ و جلوگیری از فراموشی حماسهها و فداکاریهای ملت ایران در عرصههای مختلف دفاع و مقاومت است.
وی خاطرنشان کرد: خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برای ما یک افتخار است و این مسیر را با تمام توان ادامه خواهیم داد.
وی با ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ تحمیلی دوم و سوم، مدافعان حرم و امنیت و شهدای نبرد هرمز گفت: با شهدا پیمان میبندیم که پاسدار آرمانهای آنان باشیم، راهشان را ادامه دهیم و اجازه ندهیم غبار فراموشی بر کارنامه درخشان ایثار و مقاومت ملت ایران بنشیند.
گفتنی است در پایان این آیین حاضران با حضور بر مزار مطهر شهدای وادی رحمت تبریز، ضمن قرائت فاتحه و نثار صلوات، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.