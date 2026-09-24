پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، رهاسازی آب از سد مارون شهرستان بهبهان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرد: رهاسازی آب از سد مارون با هدف تأمین آب مورد نیاز کشتهای دائم شهرستانهای پاییندست، از بامداد پنجشنبه ۲ مهرماه آغاز شده است.
این رهاسازی با دبی ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه انجام شده و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.
از بهرهبرداران و ساکنان مناطق پاییندست درخواست میشود ضمن توجه به افزایش جریان آب، از نزدیک شدن و تردد در حریم رودخانه خودداری کنند.