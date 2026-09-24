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مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در مراسم غبارروبی گلزار مطهر شهدای خرمآباد به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای والامقام استان، دفاع مقدس را جلوهای از ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الاسلام مفید بیان کرد: در آموزههای اسلام، جنگ و تجاوز مذموم است و اسلام، آیین دفاع از حق، عدالت و حقوق مردم است.
وی افزود: دفاع مقدس تنها دفاع از تمامیت ارضی و نظام اسلامی نبود، بلکه به گفته وی، به «مدرسه انسانسازی» تبدیل شد و زمینه تقویت اراده، پیشرفت و توانمندی دفاعی کشور را فراهم کرد.