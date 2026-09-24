به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الاسلام مفید بیان کرد: در آموزه‌های اسلام، جنگ و تجاوز مذموم است و اسلام، آیین دفاع از حق، عدالت و حقوق مردم است.

وی افزود: دفاع مقدس تنها دفاع از تمامیت ارضی و نظام اسلامی نبود، بلکه به گفته وی، به «مدرسه انسان‌سازی» تبدیل شد و زمینه تقویت اراده، پیشرفت و توانمندی دفاعی کشور را فراهم کرد.







