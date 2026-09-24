اوقات شرعی ۳ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۷ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۲۵ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۷ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: خَیْرُکُم خَیْرُکُم لِنِسائِهِ و اَنَا خَیْرُکُم لِنِسائى.

بهترین شما کسى است که براى زنان خود بهتر باشد و من بهترین شما براى زن خود هستم. (من لایحضره الفقیه ج ۳، ص ۴۴۳)

احکام شرعی:

ترجیح مسجد جامع نسبت به مسجد محله

سوال) در صورتى که نماز جماعت در مسجد دیگر غیر از مسجد محله پربارتر باشد (از نظر تعداد شرکت کنندگان یا از نظر معنویت حاکم بر سخنرانى و یا فضاى مسجد) آیا براى شرکت در هر یک از این مساجد (مسجد محله و مسجد دیگر) مختار هستیم و اساساً شرکت در کدامیک افضل است؟

جواب) نسبت به شرکت در هر یک از این مساجد مخیّرید، هر چند مسجدى که جامع است یا جمعیت شرکت کنندگان در نماز جماعت آن بیشترند افضل است. (استفتائات مقام معظم رهبری)