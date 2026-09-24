رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیر لبنان در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، ضمن تأکید بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت، درباره تحول‌های منطقه، ضرورت تقویت حاکمیت و ثبات لبنان و پیامدهای تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی، گفت‌وگو و بر توسعه روابط تهران و بیروت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، با نواف سلام نخست‌وزیر لبنان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، رئیس‌ جمهور با توجه به پیوند‌های عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو ملت ایران و لبنان، بر اهمیت روابط دوستانه و همکاری‌های سازنده میان دو کشور، تأکید و از ایستادگی تاریخی ملت لبنان در برابر اشغالگری و تجاوزهای رژیم صهیونیستی، تجلیل کرد.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، خواهان استقلال، توسعه، ثبات و پیشرفت ملت لبنان است، اظهار داشت: ایران، همواره بر ضرورت تقویت همکاری و تعامل میان کشور‌های منطقه و حل‌ و فصل مسائل از مسیر گفت‌و‌گو و احترام متقابل تأکید داشته است.

رئیس‌ جمهور، همچنین با شرح ابعاد و پیامد‌های جنگ و اقدام‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی ضد جمهوری اسلامی ایران، درباره آثار و پیامدهای چنین رویکرد‌هایی بر امنیت و ثبات منطقه و جهان هشدار داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که بی‌اعتنایی به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، زمینه‌ساز گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است.

آقای پزشکیان با توجه به تحول‌های منطقه اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر توسعه روابط با همه کشور‌های منطقه و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها، بر اصل دخالت‌نکردن در امور داخلی ملت‌ها پایبند است و با هرگونه زورگویی و اعمال فشار ضد کشور‌های مستقل، مخالفت می‌کند.

در ادامه این دیدار، نواف سلام نخست‌وزیر لبنان، با توجه به پیشینه تاریخی روابط میان ایران و لبنان، اظهار داشت: این روابط، ریشه‌دار است و بیروت، خواهان ایجاد و توسعه روابطی سالم، متوازن و سازنده با تهران است.

نخست‌وزیر لبنان، همچنین با شرح اولویت‌های دولت این کشور، بر ضرورت پایان اشغالگری و خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های لبنان، توقف تجاوزها و حمله‌ها، تقویت اقتدار و حاکمیت دولت، تأکید کرد.

دو طرف در این دیدار، همچنین درباره آخرین تحول‌های منطقه و لبنان و ضرورت تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای در جهت صلح، ثبات و امنیت پایدار، گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.