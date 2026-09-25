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رزمایش بزرگ «جانفدایان» با حضور ۹۰ هزار نفر در شهرکرمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مسیر اصلی حرکت در شهر کرمان از میدان آزادی به سمت بلوار جمهوری اسلامی است و شرکتکنندگان برای رعایت تدابیر ایمنی و انتظامی، از میدان آزادی وارد مسیر رزمایش می شوند.
رزمایش بزرگ «جانفدایان» در شهر کرمان با استعداد ۹۰ هزار نفر آغاز و تا پنجشنبه هفته آینده در شهرستانهای مختلف استان و متناسب با ظرفیت هر شهرستان برگزار خواهد شد.
علاوه بر مردم ثبتنامشده در قالب «جانفدایان»، گردانهای بسیج از جمله گردانهای امام علی (ع)، بیتالمقدس، امام حسین (ع)، دستههای رزمی و گردانهای جهادگران عاشورایی نیز در این رزمایش حضور دارند.
درپویش «جانفدایان» از آغاز جنگ تاکنون برای ثبت آمادگی داوطلبانه مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی بیش از ۳۱ میلیون نفر در کشور اعلام آمادگی کردهاند.