مردم جنوب‌غرب خوزستان در دویست‌وهشتمین شب، با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر بر تداوم حضور خود در میدان و حمایت از انقلاب و کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،حاضران در این تجمع با در دست داشتن تصاویر شهدا و پرچم جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم همچنین از مواضع قاطع و شجاعانه رئیس‌جمهور، به‌ویژه اقدام وی در بالا بردن تصویر رهبر شهید انقلاب و شهدای مظلوم کشور، قدردانی کردند و این اقدام را نشانه‌ای از ادای احترام به مقام شهدا و ایستادگی در مسیر آرمان‌های انقلاب دانستند.

مردم حاضر در تجمع با تأکید بر اینکه حضور در میدان، پشتوانه‌ای برای انقلاب و کشور است، اعلام کردند که حضور و همراهی مردم می‌تواند موجب تقویت انسجام و همبستگی عمومی در شرایط مختلف شود.

در این تجمع همچنین بر ضرورت حفظ روحیه همدلی و اتحاد میان مردم و مسئولان و ادامه مسیر شهدا تأکید شد و حاضران با سردادن شعارهایی، حمایت خود را از کشور و آرمان‌های شهدا اعلام کردند.