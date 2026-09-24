\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u062d\u0645\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u062c\u0627\u062f\u06cc \u0645\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u062f\u0631\u0633 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0633\u062a\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u062d\u0645\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u062c\u0627\u062f\u06cc \u0645\u0647\u0631 \u06f2\u06f7 \u062a\u06cc\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0631\u0627\u0631 \u0645\u0633\u0644\u062d \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\n\n