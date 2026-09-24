مردم انقلابی آذربایجان غربی در دویستمین تجمع شبانه برادامه ایستادگی در برابر دشمنان و پاسداری ازوطن تأکید کردند.

حضور مردم آذربایجان غربی در دويست و هشتمین تجمع شبانه

حضور مردم آذربایجان غربی در دويست و هشتمین تجمع شبانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی آذربایجان غربی باردیگر با حضور پرشور در سنگر خیابان برادامه راه شهدا و ایستادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.

شرکت کنندگان در این تجمعات با قدردانی از مواضع انقلابی و قاطع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

مردم انقلابی آذربایجان غربی اعلام کردند تقویت وحدت و انسجام ملی در همه میدان ها (میدان نبرد، اجتماعات شبانه در خیابان ها و ...) دشمنان را ناامید می کند.