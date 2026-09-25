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نویسنده ادبیات کودک و نوجوان، با تأکید بر ضرورت ثبت ادبی تجربههای جنگ ۱۲ روزه گفت: وظیفه نویسنده این است که تصویری واقعی از امروز ثبت کند تا نسلهای آینده بدانند در این روزها چه اتفاقی برای مردم و بهویژه کودکان و نوجوانان رخداد داده است.
حسین فتاحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: نویسنده نباید صرفاً به سخنرانی، شعار یا بیان مستقیم وقایع بسنده کند؛ بلکه باید مانند فیلمسازی که با دوربین خود واقعیت را ثبت میکند، با کلمات تصویری ماندگار از اتفاقات روزگار خود بسازد.
این نویسنده درباره دشواری روایت جنگهای امروز برای کودکان و نوجوانان گفت: جنگ امروز با دفاع مقدس هشتساله تفاوت زیادی دارد؛ در آن دوران، مردم و رزمندگان اغلب دشمن را در فاصله نزدیک میدیدند و درگیری شکل مستقیمتری داشت، اما امروز حملات میتواند از فاصلههای بسیار دور و از آسمان انجام شود و مردم عادی، که در شهر و خانههای خود زندگی میکنند، حتی ندانند موشکی از کجا شلیک شده است.
وی ادامه داد: به همین دلیل، روایت ادبی این نوع جنگ بسیار دشوارتر است و نویسندگان و شاعران باید راهی پیدا کنند تا بتوانند تصویری از این جنگ مدرن و تجربه مردم در شهرها ارائه دهند؛ تصویری که سالها بعد نیز برای خواننده قابل درک باشد.
فتاحی با اشاره به رمان «آتش در خرمن» گفت: این رمان تصویری از مقاومت مردمی در سالهای جنگ تحمیلی است و محور آن، کودکان و نوجوانان و همچنین زنان و مادرانی هستند که در کنار آنها قرار دارند.
وی افزود: در این رمان تلاش کردهام نشان دهم انسانها حتی بدون سلاح و امکانات نظامی کلاسیک، میتوانند از استعدادها و تواناییهای ذاتی خود برای مقابله با دشمن استفاده کنند و در لحظه تصمیم بگیرند که چگونه از امکانات محدودشان بهره بگیرند.
این نویسنده اظهار کرد: «آتش در خرمن» یک روایت تاریخی و عینی نیست، بلکه رمانی تخیلی است که از واقعیتهای دوران دفاع مقدس الهام گرفته شده و نمونهای از فداکاریهایی را روایت میکند که کودکان، نوجوانان، مادران، پدران و مردم ایران در آن دوران انجام دادند.
فتاحی درباره چرایی انتخاب مخاطب کودک و نوجوان برای این اثر گفت: من از ابتدا نویسنده حوزه کودک و نوجوان بودهام و در سالهای دفاع مقدس، بخش زیادی از روایتها، تصاویر و گزارشهای جنگ برای مخاطب بزرگسال تولید میشد و کمتر به کودکان و نوجوانان توجه میشد.
وی افزود: زمانی که در «کیهان بچهها» فعالیت میکردم، سفری به اهواز داشتم و با اتفاقی روبهرو شدم که به نظرم میتوانست دستمایه یک داستان قرار گیرد و بعدها با استفاده از تخیل، این رمان را نوشتم.
فتاحی در پایان با اشاره به نقش کودکان و نوجوانان در روایت جنگهای امروز گفت: نوجوانان نیز بخشی از همین جامعه و خانواده هستند و جنگ را در کنار پدر و مادر خود تجربه میکنند؛ بنابراین اگر نویسنده بتواند راه روایت این جنگ جدید را پیدا کند، این روایت میتواند هم برای مخاطب بزرگسال و هم برای کودک و نوجوان ماندگار شود.
حسین فتاحی از نویسندگان و مترجمان کشورمان که تاکنون کتابهای پرشماری را تألیف و ترجمه کرده است. او همچنین در مجموعه کتابهایی مثل «قصههای تصویری از مثنوی» و «۱۴ قصه، ۱۴ معصوم» به بازنویسی آثار کهن ادبیات فارسی و روایتهای دینی برای کودکان و نوجوانان پرداخته است. کتابهایی مثل «فصل کبوتر» و «پری نخلستان» از بهترین آثار این نویسنده در حوزهی رمان نوجوان و بزرگسال بهشمار میآیند.