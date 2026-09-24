در روایت چهل و شش سال ایستادگی ملت ایران، از روز‌های آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و چهل روزه، یک حقیقت تکرار شده است؛ نسلی که دیروز در برابر صدام ایستاد و امروز نیز دفاع از میهن را وظیفه خود می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ،۴۶ سال پیش صدام با اعلام یک‌جانبه لغو قرارداد الجزایر، زمینه آغاز جنگ علیه ایران را فراهم کرد و چند روز بعد، ماشین جنگی رژیم بعث به سمت ایران حرکت کرد؛ جنگی که هشت سال به طول انجامید.

در آن روز‌ها بسیاری از رزمندگان، نوجوانان و جوانانی بودند که با وجود سن کم، راهی جبهه‌ها شدند؛ از جمله ابوالفضل حمزه که در ۱۴ سالگی با تغییر شناسنامه به جبهه رفت و تا ۱۹ سالگی در خط مقدم حضور داشت.

روایت این روزها، اما تکرار تاریخ است؛ از بدعهدی آمریکا در قبال توافق هسته‌ای تا تهدید‌ها و جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان، آنچه برجای مانده تأکید مردم بر دفاع از سرزمین و هویت ایرانی است.

گلزار شهدا، تنها گوشه‌ای از دریای خون فرزندان ایران برای دفاع از این خاک است؛ نسلی که دیروز در برابر تجاوز ایستاد و امروز نیز بر دفاع از میهن و تمامیت ارضی کشور تأکید دارد.