به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛《سارا فلاحی》 نماینده ایلام در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، در این مراسم با انتقاد از عملکرد سازمان ملل گفت: مایه تأسف است که تریبون‌های جهانی به جای خدمت به عدالت، در اختیار سیاست‌مدارانی قرار می‌گیرد که خود درگیر پرونده‌های جنایت‌کارانه هستند.

وی افزود: آنهایی که دم از مبارزه با تروریسم می‌زنند، خود در پرونده‌های تاریک تاریخی دست دارند و این تضاد، اعتبار نهاد‌های بین‌المللی را زیر سؤال برده است. فلاحی تصریح کرد: سپیده‌دم پیروزی در راه است و پرچم مقاومت ملت ایران بر فراز اقتدار و حق به اهتزاز در خواهد آمد.

احمد کرمی، استاندار ایلام، نیز با گرامیداشت یاد شهدا گفت: دفاع از کرامت انسانی یعنی گذشتن از خواسته‌های شخصی در جهت منافع عمومی. موضع هوشمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل بازتاب خواست ملت ایران بود.

وی با تأکید بر قدرت بازدارندگی افزود: دشمنان با تمام تجهیزات پیشرفته در برابر اراده پولادین مردم ما شکست خواهند خورد و انسجام اجتماعی، تضمین‌کننده پیشرفت و اقتدار ملت ایران است.

همچنین در این مراسم پرچم ۹۵ متری جمهوری اسلامی ایران، یکی از مرتفع‌ترین پرچم‌های غرب کشور، در صالح‌آباد مهران به اهتزاز درآمد. شهردار صالح‌آباد گفت: این پرچم در ارتفاع ۹۵ متری با مساحت ۱۳۵ مترمربع و با حضور استاندار، نماینده مجلس و مسئولان به اهتزاز درآمد.