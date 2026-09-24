مراسم هفتگی «چهارشنبه‌ های مقاومت و بصیرت» با هدف تبیین مسائل محور مقاومت و تعامل میان مسئولان و مردم، در مسجد نقویه احمدآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: ۹۰ درصد از مبارزان انقلاب از مسجد برخاسته بودند و نقش مسجد در تربیت نیرو‌های انقلابی برجسته است.

سرهنگ ابوطالب جوان که در نشست «چهارشنبه‌ های مقاومت و بصیرت» در مسجد نقویه مشهد سخن می گفت، به تشکیل بسیج و نقش بسیج در دوران دفاع مقدس پرداخت و افزود: بیش از ۱۰۰ هزار نفر از شهدای جنگ تحمیلی بسیجی بودند، مسجد محل جمع آوری کمک برای جنگ و ستاد پشتیبانی از جنگ و مرکز اصلی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بود.

جوان، برگزاری یادواره های شهدا و برپایی نمایشگاهها را از دیگر کارکردهای مسجد خواند و افزود: شهیدان در وصیت نامه ها بر زنده نگه داشتن نام شهدا در مساجد تاکید داشته اند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس خراسان رضوی همچنین با تاکید بر نهادینه سازی نقش مساجد در تدوام راه شهیدان، نقش‌ های متقابل مسجد و دفاع مقدس و پیوند میان نهاد مسجد و مؤلفه‌ های مقاومت در زندگی نمازگذاران و جامعه را تبیین کرد.

نشست های «چهارشنبه‌ های مقاومت و بصیرت» که به صورت هفتگی در مسجد نقویه (واقع در نبش خیابان عارف) برگزار می‌شود، با دعوت از سخنرانان برجسته در سطح ملی و استانی، به بررسی موضوعاتی نظیر تاریخچه مقاومت، تحلیل روند حوادث منطقه، آینده‌ پژوهی در حوزه مقاومت و تبیین جایگاه شهدای دفاع مقدس می‌ پردازد.

این نشست ها بستری برای گفتگوی مستقیم میان شهروندان و مسئولان فراهم کرده است تا از طریق تعامل نزدیک، مسائل مربوط به حوزه مقاومت و نیازهای اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند.