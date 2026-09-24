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مثل یک سرباز در میدان

مراسم‌های امسال هفته دفاع مقدس یک اول شخص غائب دارد. رهبر شهید که همیشه همچمون یک سرباز در میدان بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲- ۲۱:۵۲
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مثل یک سرباز در میدان
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برچسب ها: رهبر شهید ، هفته دفاع مقدس
 