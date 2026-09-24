امام جمعه تبریز اظهار داشت: منزلت معنوی شهادت فراتر از محاسبات دنیوی است و هیچ خدمت یا امتیازی در عالم ماده، همسنگ و جایگزین قطره‌ای از خون پاک شهید نخواهد بود؛ چرا که شهید، جان و هستی خود را مستقیماً در بازار آفرینش با ذات اقدس الهی معامله کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در آیین تجلیل و تکریم از خانواده‌های معظم و فرزندان دانش‌آموز شهدای جنگ تحمیلی سوم، با تبیین جایگاه قدسی و ملکوتی شهیدان در منطق قرآن کریم اظهار داشت: منزلت معنوی شهادت فراتر از محاسبات دنیوی است و هیچ خدمت یا امتیازی در عالم ماده، همسنگ و جایگزین قطره‌ای از خون پاک شهید نخواهد بود؛ چرا که شهید، جان و هستی خود را مستقیماً در بازار آفرینش با ذات اقدس الهی معامله کرده است.

وی با استناد به آیه شریفه إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ تصریح کرد: در منظومه معرفتی اسلام، خداوند خود خریدار جان مومنان مجاهد است. مرگ در بستر شهادت، فناپذیری نیست بلکه هجرت به حیات جاودان و رزق مستقیم در حریم قرب پروردگار است؛ چنان‌که کلام‌الله مجید به‌صراحت می‌فرماید:بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ. شهید به مقامی نایل آمده که واسطه فیض، مظهر کرامت و صاحب اذن شفاعت برای خاندان و پیروان صراط مستقیم است.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه خانواده‌های معظم شهدا می‌توانند در پرتو عمل صالح به مقام قرب شهید دست یابند خاطرنشان کرد:قرآن کریم مومنانی را که در میدان ایمان، تقوا و اطاعت حق استقامت می‌ورزند در زمره صدیقین و شهدا قرار داده است. راه ماندگاری در مدار شهدا، جهاد اکبر و مهار هوای نفس است.

وی با تشریح آفات و تمایلات سه‌گانه نفسانی افزود: رزمندگان سرافراز ما در جبهه‌های نبرد، پیش از فتح خاکریز‌های دشمن، حصار نفس اماره را درهم شکستند. ایثار در سخت‌ترین شرایط، گذشت از مال و علایق دنیوی و اخلاص بی‌بدیل، بال پرواز آنان تا افلاک شد. امروز نیز صیانت از این میراث معنوی و تجلی رفتار مومنانه و متوازن در جامعه بزرگترین رسالت یادگاران شهداست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با گرامیداشت یاد و نام معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی شهید امام خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه) و شهدای والامقام خطه آذربایجان، وفاداری به عهد الهی را بن‌مایه شهادت دانست و گفت: آن‌چه رزمندگان ما را در بزنگاه‌های سخت تاریخ پایدار نگاه داشت، ایستادگی بر مدار حق و پاسخ عاشقانه به ندای ولایت بود. امروز نیز در میان امواج فتنه‌ها و توطئه‌های پیچیده استکبار جهانی، پرچم عزت و اقتدار جهان اسلام با هدایت‌ها، درایت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) در اهتزاز است.

وی با اشاره ویژه به نقش فرزندان دانش‌آموز شهدا، آنان را امانت‌های گران‌سنگ و آینده‌سازان تمدن اسلامی خواند و تاکید کرد: شما فرزندان برومند شهدا رسالتی خطیر و مبارک بر دوش دارید. انتظار جامعه و آرمان پدران والامقام تان این است که در میدان‌های تحصیل علم، پژوهش، تهذیب نفس و ادب در قله‌ها بایستید؛ به‌گونه‌ای که در هر عرصه‌ای از مدیریت و خدمت به میهن بدرخشید و مایه فخر و افتخار نام بلند پدران شهیدتان باشید.