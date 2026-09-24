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کارشناسان شرکتکننده در برنامه «میز اقتصاد» با موضوع «نبرد هرمز؛ دیپلماسی اقتصادی مرزمحور» بر اهمیت مسیرهای جایگزین ترانزیتی، تقویت مدیریت مرزی و پیامدهای اختلال در تردد دریایی تأکید کردند.
به گزارش تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما، کارشناسان شرکتکننده در برنامه «میز اقتصاد» با موضوع «نبرد هرمز؛ دیپلماسی اقتصادی مرزمحور» همچنین درباره آثار این وضع بر بازار انرژی، هزینه حملونقل و زنجیره تأمین جهانی سخن گفتند.
یعقوب محمودیان، عضو هیئت علمی دانشگاه، در برنامه «میز اقتصاد» با موضوع «نبرد هرمز؛ دیپلماسی اقتصادی مرزمحور» با اشاره به برخورداری ایران از مرزهای گسترده زمینی و همسایگان متعدد گفت: تنوع مرزها و پایانههای تجاری کشور میتواند در کاهش آثار اختلال در مسیرهای دریایی مؤثر باشد.
به گفته او، تکمیل حلقههای مفقوده کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، از جمله راهآهن رشت–آستارا، میتواند ظرفیت ترانزیتی ایران را افزایش دهد.
محمودیان همچنین بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد در مرزها تأکید کرد و گفت: فعالسازی سازوکارهایی مانند «ستاد ملی گذر» و واگذاری اختیارات بیشتر به مرزهای تجاری، میتواند به بهبود زیرساختها و افزایش درآمدهای ترانزیتی کمک کند.
محمدرضا برجی، کارشناس اقتصاد بینالملل نیز در این برنامه ، با اشاره به نقش ذخایر راهبردی در تعدیل آثار کاهش عرضه نفت گفت: این ذخایر در صورت تداوم بحران با محدودیت روبهرو میشوند. او افزود: تجربه چندینساله تحریمها، ایران را با شرایط دشوار اقتصادی آشناتر کرده است؛ در حالی که اختلال در مسیرهای تجاری و واردات میتواند فشارهایی بر اقتصاد کشورهای منطقه وارد کند.
مسعود پُلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران، نیز درباره وضع تردد کشتیها در تنگه هرمز گفت بخشی از عبورها با هماهنگی و نظارت انجام میشود و تردد در مسیرهای ناایمن میتواند خطرهایی برای کشتیها و خدمه ایجاد کند.
او افزایش هزینههای حملونقل و بیمه دریایی را از پیامدهای شرایط پرخطر منطقه دانست و بر دشواری جایگزینی سهم انرژی خلیجفارس در بازار جهانی تأکید کرد.
رضا توکلی، کارشناس اقتصاد بینالملل در گفتگوی تلفنی با برنامه میز اقتصاد، با اشاره به آسیبپذیری زنجیرههای تأمین در برابر اختلال در تنگه هرمز گفت: آثار چنین وضعی تنها به انتقال نفت و گاز محدود نمیشود.
به گفته او، حتی در صورت کاهش تنشها، ریسک عبور کشتیها و هزینههای بیمه میتواند برای مدتی بر تجارت و حملونقل دریایی اثر بگذارد.
در این برنامه، کارشناسان در مجموع بر ضرورت تقویت زیرساختهای مرزی و ترانزیتی ایران، هماهنگی میان نهادهای مسئول و توجه به پیامدهای اقتصادی اختلال در مسیرهای دریایی تأکید کردند.