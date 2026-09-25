شاگرد علامه حسن زاده آملی از انتشار و بازخوانی کتاب «ممدّالهمم در شرح فصوص‌الحکم» از آثار علامه حسن‌زاده آملی خبر داد و گفت: این اثر که حاصل درس‌گفتار‌های علامه حسن‌زاده آملی است، با ویرایش جدید، توضیح اصطلاحات و کلیدواژه‌های اصلی، برای استفاده مخاطبان امروزی آماده شده است.

اسماعیل منصوری لاریجانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: حدود ۲۰ تا ۲۵ سال است که این مباحث را در حوزه و دانشگاه تدریس می‌کنم و در جریان بازخوانی اثر، احساس کردم برخی اصطلاحات و مفاهیم نیازمند توضیح و تکمیل است؛ به همین دلیل متن را بازخوانی و ویرایش کردم و حدود ۵۰۰ صفحه به حجم اولیه کتاب افزوده شد.

منصوری لاریجانی با اشاره به نگاه علامه حسن‌زاده آملی به ضرورت بازخوانی متون فلسفی و عرفانی گفت: علامه معتقد بودند این متون باید در هر دوره بازخوانی و بازنویسی شوند، چرا که متون فلسفی و عرفانی ما به دلیل برخورداری از معارف قرآن و اهل‌بیت، محدود به زمان و مکان خاصی نیستند و می‌توانند با نیاز‌ها و پرسش‌های هر دوره ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: «فصوص‌الحکم» از مهم‌ترین متون عرفان نظری است و «ممدّالهمم» شرح درس‌گفتار‌های علامه حسن‌زاده آملی بر این اثر است که بیشتر در سطوح عالی حوزه و دانشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما تلاش شده با توضیح اصطلاحات و مفاهیم، زمینه استفاده پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه فلسفه، عرفان و معرفت‌شناسی نیز فراهم شود.

این استاد فلسفه و عرفان ادامه داد: بسیاری از اصطلاحات عرفانی با گذشت زمان کهنه نمی‌شوند؛ برای مثال مفاهیمی مانند «می»، «شراب» و «میخانه» در ادبیات عرفانی، معانی فراتر از معنای ظاهری دارند و می‌توانند برای انسان امروز نیز قابل فهم و تأمل باشند.

منصوری لاریجانی گفت: هدف از این بازخوانی، حفظ متن و اندیشه اصلی علامه حسن‌زاده آملی در کنار ارائه توضیحات و زبان قابل فهم‌تر برای مخاطب امروز است تا این اثر تخصصی بتواند ارتباط بیشتری با نسل جدید برقرار کند.