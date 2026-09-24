همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس، آیین معنوی «مهمانی لاله‌ها» با حضور خانواده‌های معظم شهدا و قشر‌های مختلف مردم و مسئولان در مناطق مختلف استان کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حاضران در این آیین با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت را گرامی داشتند و بر ادامه مسیر پرافتخار شهیدان و پاسداری از آرمان‌های آنان تاکید کردند.

در این آیین معنوی، مردم و مسئولان با حضور در جوار گلزار مطهر شهدا بار دیگر با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق کردند و بر پایداری و تداوم راه آنان تاکید کردند.

«مهمانی لاله‌ها» فرصتی برای ادای احترام به مردانی بود که با ایثار و فداکاری، از میهن و ارزش‌های ایران اسلامی دفاع کردند و خاطره رشادت‌ها و جانفشانی‌های آنان بار دیگر در فضای گلزار‌های شهدای استان طنین‌انداز شد.