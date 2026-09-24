در روز‌های اخیر عدد ۲۰۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های غیرضرور رسانه‌ای شد که نیمی از آن برای خودرو‌های لوکس بوده. اما واردات کالای لوکس آن هم در شرایط جنگی بر اساس کدام قانون صورت می‌گیرد؟