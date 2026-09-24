به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد در مراسم بزرگداشت مرجع عالیقدر آیت الله شبیری زنجانی که علما، فضلا و مردم قدرشناس علم و فقاهت حضور داشتند آیت الله سید موسی شبیری زنجانی را عالمی برجسته و اسوه تقوا، فقیهی راستین و مردم دار و زاهد دانست و گفت: این مرجع عالیقدر در عین ساده زیستی و پرورش شاگردان مکتب امام صادق (ع) عمر پر برکت خود را صرف ترویج معارف اهل بیت عصمت و طهارت ع) و روشنگری و مرزبانی مبانی دین و حریم ولایت کرد.

وی افزود: وظیفه امروز طلاب و فضلا، حرکت در این مسیر نورانی و معرفی چنین شخصیت‌های ارزشمندی به نسل‌های آینده است.