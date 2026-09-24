به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در حساب مجازی سازمان اطلاعات سپاه آمده‌ است : مقاومت و شجاعت ایرانیان و استفاده هوشمندانه از جغرافیا، الگو‌های پر هزینه و کم خاصیت رزم ارتش آمریکا را از طرفی با بن‌بست مواجه ساخته است؛ و از طرف دیگر، تخلیه و غیرفعال‌شدن پایگاه‌های سنتکام، انتقال نیرو به اردن با تصور «عقبه امن» و تحمیل تلفات، عقب‌کشیدن تجهیزات اطلاعاتی و نظامی به نقاط دورتر و حرکت به‌سوی استقرار‌های پنهان و زیرزمینی، هزینه سنگین حفظ حضور کم خاصیت آمریکا در پیرامون ایران عاری از تهدید را برای مردم امریکا به همراه داشته است.

ابتکار‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، معادله میدان را تغییر داده است؛ پایگاه، باند، آشیانه، هواگرد و هر چیز روی زمین و آب را از جمله ناو‌های آمریکایی را در معرض ضربه مستمر و مداوم قرار داده است؛ در مقابل، تداوم قدرت آتش ایران و راهبرد شلیک مضاعف، منطق افزایش نیرو و تجهیزات آمریکا را با یک تناقض مواجه کرده است:"افزایش حضور، اهداف بیشتر و تلفات بالاتری ایجاد میکند. " و کاهش حضور توام با اصرار به ادامه زورگویی، مردم را علیه آنها بسیج می‌کند.

همچنین، دستاورد راهبردی را باید در کاهش آزادی عمل آمریکا سنجید؛ اصابت‌ها به نیروی دریایی آمریکا، تحمیل تلفات در اردن، از هم گسیختگی شناور‌ها پس از پاسخ‌های کوبنده، آسیب‌پذیری، انهدام و به غنیمت‌گرفتن تجهیزات بدون‌سرنشین و افزایش اهداف در دسترس ایران، آمریکا را به سمت پراکندگی، اختفا و «حضور حداقلی» سوق داده است. معیار اصلی تغییر موازنه، صرفاً میزان خسارت نیست؛ میزان آزادی عملی است که از دشمن سلب شده است.