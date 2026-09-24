با افتتاح ۳۰ گلخانه اقتصاد مقاومتی در بخش راین کرمان، ۸۰ مشغول به کار شده‌اند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده سپاه ثارالله کرمان، به مناسبت هفته دفاع مقدس در بازدیداز طرحهای اقتصاد مقاومتی بخش راین گفت: «در این منطقه ۳۰ گلخانه با ۱۱۰ میلیارد ریال وام راه‌اندازی شده و بیش از ۸۰ نفر شغل ایجاد شده است.

سردار نظری با اشاره به مهاجرت معکوس در منطقه افزود: «بسیاری از افراد به علت اشتغال به حاشیه شهر کرمان مهاجرت کرده بودند، اما امروز شاهد بازگشت آنان هستیم.»

بگفته وی: «در هفته دفاع مقدس، بیش از ۱۰۱۵ نفر با ۲۱۴ میلیارد تومان وام حمایت شده‌اند و اشتغال‌زایی در زمینه نیروگاه خورشیدی خانگی، گلخانه، صنعت و دامداری ایجاد شده است.»