به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اعزام ۱۳۴ خانواده فاقد سرپرست تحت پوشش کمیته امداد در قالب طرح «شوق زیارت» به عتبات عالیات، پرداخت ۲۳ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان تسهیلات کم بهره برای توسعه دامداری و تولید گوشت قرمز در فومن، ۳۱ واحد آموزشی شهرستان صومعه‌سرا بهسازی، رنگ آمیزی و شاداب سازی شد، یادواره شهدای روستای کورنده لاهیجان در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) این روستا برگزار شد و امام جمعه شهرقدس تهران در مراسم یادواره ۶۸ شهید بخش اطاقور لنگرود در بسته اخبار کوتاه امروز دوم مهر ارائه شد.