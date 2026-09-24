شبکه پستی خراسان رضوی، ظرفیت خود را برای همراهی با پویش سراسری «مهر را پست می‌ کنیم» با هدف تسهیل مشارکت مردم در حمایت از دانش‌ آموزان مناطق کم‌ برخوردار سیستان‌ و بلوچستان به کار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آغاز سال تحصیلی در کنار شور و نشاط بازگشایی مدارس، برای برخی خانواده‌ ها با دغدغه تامین هزینه‌ های تحصیل و تهیه ملزومات آموزشی فرزندان همراه است؛ موضوعی که مشارکت خیرخواهانه مردم و نهادهای اجتماعی می‌تواند بخشی از این دغدغه را کاهش دهد.

پویش «مهر را پست می‌کنیم» با تکیه بر ظرفیت شبکه گسترده پستی در خراسان رضوی، امکان مشارکت آسان شهروندان در اهدای نوشت‌افزار و لوازم آموزشی را فراهم کرده است تا کمک‌ های مردمی از مسیر دفاتر پستی به دانش‌ آموزان مناطق کم‌ برخوردار در استان سیستان و بلوچستان برسد.