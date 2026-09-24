اثری سینمایی از دلاوری‌های شهید حسین املاکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس با هدف زنده نگه داشتن یاد این شهید والامقام و بازآفرینی روایت‌های واقعی به نام «جانشین» ساخته و در رشت اکران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فیلم «جانشین» که به همت بنیاد فرهنگی هنری روایت فتح تولید شده است، روایتی از دلاوری‌های شهید حسین املاکی، یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس است.

استاندار گیلان در مراسم اکران فیلم «جانشین» با قدردانی از تلاش گروه سازنده این اثر هنری، گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و بازآفرینی روایت‌های واقعی از دلاوری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان گیلانی، رسالتی فرهنگی و تاریخی است که با تولید چنین آثاری تحقق می‌یابد.