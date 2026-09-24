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مجری طرح اصلاح نژاد گروهی گوسفند عربی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: دستیابی به گلههای پربازده، تنها در سایه تلفیق انتخاب ژنتیکی با تغذیه اصولی و مدیریت بهداشتی محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهاره طاهری دزفولی با تشریح نتایج آخرین مرحله پایش میدانی گلههای زیر پوشش، از ثبت افزایش وزن گوسفندان متولد ماه های پایانی سال ۱۴۰۴ خبر داد و بیان داشت: بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته در سومین مرحله وزنکشی، گوسفندان مورد بررسی در این دوره سهماهه، بین سه تا پنج کیلوگرم رشد وزنی داشتهاند و این افزایش وزن در شرایطی حاصل شده که دامها، تابستان سخت خوزستان را سپری کرده و بخش عمده نیاز تغذیهای خود را از پوشش گیاهی مراتع تامین کردهاند.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت جامع گَله تصریح کرد: یک دام با پتانسیل ژنتیکی بالا تنها زمانی توان واقعی خود را بروز میدهد که زیر چتر مدیریت تغذیه و سلامت قرار بگیرد از همین رو در بازدید میدانی که با حضور دامپزشک انجام شد ضمن بررسی وضعیت بدنی گوسفندان، برنامه پیشگیرانه انگلزدایی و توصیههای لازم برای مقابله با بیماریهای فصلی و لزوم برنامهریزی برای واکسیناسیون تببرفکی به بهرهبرداران ارائه شد.
طاهری دزفولی موفقیت در این طرح را حاصل پیوند میان دانش فنی و مشارکت فعال روستاییان دانست و افزود: طبق گزارشهای رسیده از این پروژه تحقیقاتی تلاش بر این است که با آموزش و انتقال دانش مدیریت گَله به دامداران، ظرفیت تولید در واحدهای روستایی به صورت پایدار ارتقا یابد.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تاکید کرد: اصلاح نژاد، تغذیه و سلامت، اجزای بههمپیوسته یک نظام تولیدی هستند و دستیابی به گَلهای پربازده، مقاوم و اقتصادی، مستلزم توجه همزمان به تمامی این مولفهها در برنامه اجرایی است.
نژاد گوسفند نجدی از مهمترین ذخایر ژنتیکی دام سبک در جنوب کشور بهشمار میرود. این نژاد که بهطور سنتی در مناطق گرمسیری خوزستان پرورش مییابد به دلیل ویژگیهایی مانند سازگاری بالا با اقلیم گرم، توان راهپیمایی طولانی، و کیفیت مطلوب گوشت، طی دهههای گذشته همواره مورد توجه پژوهشگران و دامداران بوده است.
طرحهای ثبت و پایش این نژاد در سالهای اخیر با هدف حفاظت از تنوع ژنتیکی، ارتقای بهرهوری و جلوگیری از نابودی ذخایر ارزشمند بومی در مراکز تحقیقاتی خوزستان دنبال میشود.