مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد با تأکید بر اینکه تصمیمی برای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت اتخاذ نشده است، گفت: کارت‌های اضطراری همچنان در اختیار جایگاه‌داران قرار دارد و برای افرادی که نیاز واقعی به استفاده از این کارت‌ها دارند، قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نورالدینی با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت در یزد اظهار کرد: هیچ تصمیمی برای جمع‌آوری این کارت‌ها اتخاذ نشده و در برخی موارد، کارت‌ها صرفاً برای مدیریت نحوه استفاده و افزایش برداشت با کارت شخصی، از دسترس خارج شده بودند.

وی افزود: بر اساس الزامات قانونی و دستورالعمل‌های وزارت نفت، تلاش شده است استفاده از کارت شخصی مالکان خودرو در اولویت قرار گیرد و کارت‌های سوخت شخصی نیز در ابتدای اجرای این طرح، مطابق سهمیه‌های تعیین‌شده شارژ شده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد ادامه داد: سهمیه کارت‌های شخصی برای گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان اختصاص یافته و افرادی که مشمول نرخ سوم بوده‌اند نیز سهمیه مربوط به خود را دریافت کرده‌اند؛ بنابراین در روز‌های ابتدایی اجرای طرح، ضرورت استفاده گسترده از کارت‌های اضطراری وجود نداشت.

نورالدینی با اشاره به برخی مراجعات مردمی به جایگاه‌ها تصریح کرد: پس از اطلاع از اینکه در برخی جایگاه‌ها کارت اضطراری در اختیار متقاضیان قرار نگرفته است، بلافاصله موضوع به جایگاه‌داران اعلام و مقرر شد کارت‌های اضطراری از طریق اپراتور‌ها و با مسئولیت مالک جایگاه در اختیار افرادی قرار گیرد که واقعاً به آن نیاز دارند.

وی با قدردانی از همکاری مردم و جایگاه‌داران گفت: تشخیص اینکه چه فردی نیاز واقعی به استفاده از کارت اضطراری دارد، موضوعی تخصصی و مبتنی بر بررسی و برآورد‌های کارشناسی است؛ به‌ویژه اینکه میزان برداشت سوخت در جایگاه‌های مختلف متفاوت است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد در پایان تأکید کرد: برنامه‌های مناسبی برای مدیریت سهمیه و نحوه عرضه سوخت در نظر گرفته شده است تا در صورت اجرای سهمیه‌بندی، مصرف‌کنندگان واقعی با مشکل مواجه نشوند.