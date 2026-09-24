فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از دستگیری فردی که با جلب اعتماد شهروندان، پس از دریافت کالا‌هایی به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد تومان، بدون پرداخت بهای کالاها، متواری شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی شکایت مردمی مبنی بر کلاهبرداری، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات پلیس نشان داد متهم ۴۷ ساله که با جلب اعتماد تعدادی از شهروندان، کالا‌هایی به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد تومان در سطح استان دریافت کرده و بدون پرداخت وجه متواری شده بود، با اقدامات پلیسی و دستور قضائی، در آستانه اشرفیه شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در معاملات، از شهروندان خواست پیش از انجام هر معامله، در خصوص احراز هویت طرف مقابل و دریافت ضمانت‌های لازم اقدام کنند.