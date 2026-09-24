سرلشکر سید یحی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با انتشار پستی درفضای مجازی نوشت: جنبش انصارالله، خود دارای اهداف و استراتژی است و خودشان در زمینه تولید سلاح به پیشرفت‌های بسیار خوبی دست یافته‌اند.