پیوند تنگه هرمز و بابالمندب صحنه جنگ را تغییر میدهد
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: پیوند خلیج فارس و دریای سرخ، تنگه هرمز و تنگه بابالمندب صحنه جنگ را تغییر خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرلشکر سید یحی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با انتشار پستی درفضای مجازی نوشت: جنبش انصارالله، خود دارای اهداف و استراتژی است و خودشان در زمینه تولید سلاح به پیشرفتهای بسیار خوبی دست یافتهاند.
سرلشکر صفوی افزود: من فکر میکنم که پیوند خلیج فارس و دریای سرخ، تنگه هرمز و تنگه بابالمندب صحنه جنگ را تغییر خواهد داد.