کرمان دیار مقاومت، شهر مردمانی است که جنگ را در خاطره‌ها نگه نداشتند، نشانه‌های ایستادگی‌شان هنوز در گوشه‌گوشه شهر حاج قاسم پیداست؛ از دیروز تا امروز.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دفاع مقدس در حافظه تاریخی ملت ایران، نه فقط رویارویی نظامی، بلکه تجلی‌گاه غیرت و ایستادگی آگاهانه مردمی است که برای حفظ کیان خویش جان‌فشانی کردند.

این فصل پرشکوه، درسی عمیق برای نسل امروز دارد که عزت، امنیت و استقلال میهن بدون پشتوانه ایمانی و همبستگی اجتماعی دست‌یافتنی نیست. این دوران به نسل جدید یادآوری می‌کند که قدرت حقیقی در دانش، خودباوری و شناخت مسیر حقیقت نهفته است.

دفاع مقدس تابلویی زرین از دست‌هایی تهی، اما دل‌هایی سرشار از ایمان و توکل دانست؛ جایی که اراده پولادین ملت در برابر انبوهی از تجهیزات و ماشین‌آلات جنگی، شکوهی بی‌مانند یافت.

ایستادگی بی‌باکانه مردم نشان می دهد ایمان می‌تواند بر سخت‌ترین سلاح‌ها چیره شود و اجازه ندهد حتی یک ذره از خاک پاک این دیار، به دست دشمن بیفتد.