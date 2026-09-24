در سفر یک‌ روزه استاندار خراسان رضوی به شهرستان قوچان، ۱۹ مصوبه قطعی برای رفع مسائل و شتاب‌ بخشی به توسعه قوچان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، غلامحسین مظفری در سفر یک‌ روزه به شهرستان قوچان، ابتدا با حضور در منطقه مرزی باجگیران از بازارچه، گمرک و پایانه مرزی بازدید کرد.

استاندار خراسان رضوی در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با تأکید بر اهمیت مرز باجگیران، خواستار واگذاری اختیارات قابل انتقال به شهرستان برای تسریع در تصمیم‌ گیری و اجرای طرح‌ های توسعه‌ ای شد.

مظفری همچنین بر تدوین طرح جامع توسعه منطقه در شعاع ۳۰ کیلومتری مرز، ساماندهی و توسعه بازارچه، استفاده از ظرفیت گردشگری سلامت و تقویت زیرساخت‌های منطقه تأکید کرد.

وی همچنین بر استقرار بیمارستان صحرایی در باجگیران و استفاده از ظرفیت آن برای ارائه خدمات اولیه و سرپایی و توسعه گردشگری سلامت تأکید کرد.

در ادامه این سفر، استاندار خراسان رضوی از طرح‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان قوچان از جمله ورزشگاه شهید شوشتری، مجتمع فرهنگی نیمه‌ تمام و ساختمان جدید اورژانس بیمارستان موسی‌ بن‌ جعفر (ع) بازدید کرد.

در این سفر، تأمین و استقرار دستگاه MRI در قوچان نیز در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد با همراهی نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس و تأمین بخشی از هزینه‌ ها، زمینه استقرار این دستگاه فراهم شود.

مجتمع مسکونی ۱۸ واحدی پزشکان قوچان نیز با زیربنای هزار و ۲۰۰ مترمربع و ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌ برداری رسید.

همچنین دبستان ۱۲ کلاسه آیت‌ الله سعیدی با ۹۰۰ مترمربع زیربنا در این سفر افتتاح شد.

در پایان سفر استاندار خراسان رضوی به قوچان، جلسه بررسی مسائل اقتصادی و عمرانی شهرستان با حضور استاندار، معاونان استانداری، مدیران کل دستگاه‌ های اجرایی، صنعتگران و کارآفرینان برگزار شد و ۱۹ مصوبه قطعی در حوزه‌ های اقتصادی، عمرانی، زیرساختی و سرمایه‌ گذاری برای رفع مسائل و شتاب‌ بخشی به توسعه شهرستان به تصویب رسید.

در این سفر، علیرضا قامتی معاون هماهنگی امور عمرانی، رضا جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و جمعی از مدیران کل دستگاه‌ های اجرایی استان، استاندار را همراهی کردند.