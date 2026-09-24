به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در بیانیه شهباز حسن‌پور بیگلری آمده است: سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نه یک نطق تشریفاتی، بلکه صدای رسای ملتی بود که دو قرن است آغازگر جنگ نبوده، اما هرگز در برابر تجاوز سر خم نکرده است.

رئیس‌جمهور در خطابی هوشمندانه، مستدل و شرافتمندانه، حقیقت ایران را در برابر وجدان جامعه جهانی نهاد و با زبانی صریح و در عین حال دیپلماتیک، قدرت، مظلومیت و منطق حقوقی کشور را به رخ جهانیان کشید.

اما در حالی که چشم‌های جهان به سکو‌های مجمع عمومی سازمان ملل دوخته شده بود، کلام رئیس‌جمهور ایران، فراتر از مرزها، در تاروپود رسانه‌های بین‌المللی نفوذ کرد.