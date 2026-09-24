به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش بانوان مدافع حریم خانواده و جامعه، در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول بسیج جامعه زنان استان قم، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شیرزنان دوران دفاع مقدس گفت: در این همایش، بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس گرد هم آمدند تا یاد و خاطره زنانی را گرامی بدارند که همسران و فرزندان خود را تقدیم اسلام کردند.

زینب فخر، افزود: در این برنامه از خانواده‌های شهدا و همچنین بانوانی که در طول هشت سال دفاع مقدس و نیز در عرصه دفاع از حرم نقش‌آفرینی کردند، قدردانی شد.

مسئول بسیج جامعه زنان استان قم تصریح کرد: این بانوان با حضور خود در این همایش، اعلام کردند که رسالت حضرت زینب (س) همچنان ادامه دارد و راه آن بانوی بزرگ اسلام را ادامه خواهند داد.