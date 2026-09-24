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به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش بانوان مدافع حریم خانواده و جامعه، در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول بسیج جامعه زنان استان قم، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شیرزنان دوران دفاع مقدس گفت: در این همایش، بانوان به مناسبت هفته دفاع مقدس گرد هم آمدند تا یاد و خاطره زنانی را گرامی بدارند که همسران و فرزندان خود را تقدیم اسلام کردند.
زینب فخر، افزود: در این برنامه از خانوادههای شهدا و همچنین بانوانی که در طول هشت سال دفاع مقدس و نیز در عرصه دفاع از حرم نقشآفرینی کردند، قدردانی شد.