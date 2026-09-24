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بستههای لوازمالتحریر در قالب پویش ارمغان مهر در فارسان استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار، پویش «ارمغان مهر» با مشارکت خیرین، داوطلبان و اعضای جمعیت هلالاحمر شهرستان فارسان اجرا و بستههای لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
طاهری افزود: این بستهها شامل دفتر، خودکار، مداد، کیف، جامدادی، کتابهای کمکآموزشی و سایر اقلام مورد نیاز دانشآموزان است.