به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، پویش «ارمغان مهر» با مشارکت خیرین، داوطلبان و اعضای جمعیت هلال‌احمر شهرستان فارسان اجرا و بسته‌های لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

طاهری افزود: این بسته‌ها شامل دفتر، خودکار، مداد، کیف، جامدادی، کتاب‌های کمک‌آموزشی و سایر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان است.