آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان تفرش، با حضور جمعی از مسئولان استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان تفرش، صبح امروز چهارشنبه یکم مهرماه، با حضور جمعی از مسئولان استانی، اعضای شورای تأمین، شورای اداری شهرستان، نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این مراسم که با هدف ارتقای خدمت‌رسانی قضایی برگزار گردید، از خدمات و تلاش‌های «اکبر حسینی» رئیس پیشین دادگستری تفرش قدردانی شد.

در ادامه، با قرائت حکم ریاست قوه قضائیه، «زارع شحنه» به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان تفرش معرفی و فعالیت رسمی خود را در این سمت آغاز کرد.

مسئولان حاضر در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه دستگاه قضا در برقراری عدالت و امنیت پایدار، برای رئیس جدید در انجام مأموریت‌های محوله آرزوی موفقیت کردند.