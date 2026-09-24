به مناسبت هفته دفاع مقدس، با افتتاح ۳۰ گلخانه اقتصاد مقاومتی در بخش راین کرمان، ۱۸۰ نفرمشغول به کار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، گفت: «در این منطقه ۳۰ گلخانه با ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات راه‌اندازی شده و برای بیش از ۱۸۰ نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.

سردار نظری با اشاره به مهاجرت معکوس در منطقه افزود: «بسیاری از افراد به علت اشتغال به حاشیه شهر کرمان مهاجرت کرده بودند، اما امروز شاهد بازگشت آنان هستیم.»

بگفته وی: به مناسبت هفته دفاع مقدس، بیش از ۱۰۱۵ نفر با ۲۱۴ میلیارد تومان وام حمایت شده‌اند و اشتغال‌زایی در زمینه نیروگاه خورشیدی خانگی، گلخانه، صنعت و دامداری ایجاد شده است.