به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جمعی از آرایشگران یزدی با حضور در مناطق کمتر برخوردار، به‌صورت رایگان موی سر جمعی از دانش‌آموزان را اصلاح کردند؛ اقدامی که با هدف خدمت‌رسانی به قشر‌های کم‌برخوردار و در راستای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت. این اقدام جهادی به همت قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی و با حضور جمعی از آرایشگران استان یزد صورت گرفت.در این برنامه، آرایشگران با حضور در مناطق کمتر برخوردار، خدمات اصلاح موی سر را به‌صورت رایگان به جمعی از دانش‌آموزان ارائه کردند.

آرایشگران حاضر در این اقدام، هدف از مشارکت در این فعالیت را خدمت به افراد بی‌بضاعت، کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار و کسب رضایت و خشنودی خداوند عنوان کردند.

این اقدام در قالب فعالیت‌های جهادی و با رویکرد حمایت از قشر‌های کمتر برخوردار صورت گرفت.