به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته ششم لیگ برتر فوتسال جمعه با برگزاری ۷ مسابقه در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

در رقابت‌های این هفته از میان سه نماینده استان شهرداری ساوه در یک دیدار خانگی از ساعت ۱۶ به مصاف دائم پناه مشهد می‌رود.

سن ایچ دیگر نماینده ساوه مهمان نگین تندیس قرچک است و پالایش نفت شازند هم در سیرجان مقابل گهرزمین صدرنشین لیگ برتر فوتسال صف آرایی می‌کند.

در جدول رده‌بندی مسابقات، پالایش نفت شازند با ۱۰ امتیاز جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده، سن ایچ ساوه با ۶ امتیاز در رده نهم قرار دارد و شهرداری دیگر نماینده ساوه با کسب تنها ۳ امتیاز از ۵ مسابقه قبلی دوازدهم است.