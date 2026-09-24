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در هفته نخست لیگ برتر کشتی آزاد که به میزبانی اراک برگزار شد، استقلال اراک موفق شد با کسب ۹ پیروزی از ۱۰ مبارزه، نخستین دیدار خود را در لیگ برتر کشتی آزاد با برتری ۹ بر ۱ به پایان رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک میزبانی تاریخی در اراک پایان یافت.
💙 استقلال اراک ۹️⃣
🔴 نامآوران پاس ساری ۱️⃣
استقلال اراک با کسب ۹ پیروزی از ۱۰ مبارزه، نخستین دیدار خود در لیگ برتر کشتی آزاد را با برتری ۹ بر ۱ به پایان رساند.
🔵 عرشیا حدادی، نخستین پیروزی استقلال اراک را در دیدار مقابل نامآوران پاس ساری به دست آورد.
🔥🤼♂️ دومین برد برای استقلال اراک
🔵 مهدی رحیمی در دومین مبارزه، با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل مرتضی قربانی به پیروزی رسید.
💙 استقلال اراک ۲️⃣ | نامآوران پاس ساری ۰️⃣
در سومین مبارزه، پویا یونسی با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل یاسین رضایی به پیروزی رسید.
🔵 استقلال اراک ۲️⃣ | 🔴 نامآوران پاس ساری ۱️⃣
🔵 علی خرمدل در چهارمین مبارزه، با نتیجه ۶ بر ۳ مقابل محمدعلی عموزاد به پیروزی رسید.
💙 استقلال اراک ۳️⃣ | 🔴 نامآوران پاس ساری ۱️⃣
🔵 امیرحسین حسینی در مبارزه پنجم، با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل پژمان ذوالفقار به پیروزی رسید.
💙 استقلال اراک ۴️⃣ | 🔴 نامآوران پاس ساری ۱️⃣
🔥🤼♂️ پنجمین برد برای استقلال اراک
🔵 محمدمهدی ممیوند در مبارزه ششم با نتیجه ۶ بر صفر مقابل منصور ترجانی به پیروزی رسید.
💙 استقلال اراک ۵️⃣ | 🔴 نامآوران پاس ساری ۱️⃣
🔥🤼♂️ ششمین برد برای استقلال اراک
🔵 محمدحسین نوروزیان در مبارزه هفتم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل علیرضا کریمی به پیروزی رسید.
💙 استقلال اراک ۶️⃣ | 🔴 نامآوران پاس ساری ۱️⃣
🔥🤼♂️ هفتمین برد برای استقلال اراک
🔵 ابوالفضل شمسیپور حاجیوند در مبارزه هشتم با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل مهدی علیزاده به پیروزی رسید.
💙 استقلال اراک ۷️⃣ | 🔴 نامآوران پاس ساری ۱️⃣
🔥🤼♂️ هشتمین برد برای استقلال اراک
🔵 ابوالفضل بابالو در مبارزه نهم، با توجه به مصدومیت ابوالفضل رضایی از نامآوران پاس ساری، پیروز این مبارزه اعلام شد.
💙 استقلال اراک ۸️⃣ | 🔴 نامآوران پاس ساری ۱️⃣
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، به دلیل حاضر نشدن کشتیگیر نامآوران پاس ساری روی تشک، مرتضی جانمحمدی از استقلال اراک برنده اعلام شد.
💙 استقلال اراک ۹️⃣ | 🔴 نامآوران پاس ساری ۱️⃣