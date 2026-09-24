نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: سخنان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دشمنان را محکوم کرد و سیلی محکمی بر دشمن خبیث و نادان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: سخنان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دشمنان را محکوم کرد و سیلی محکمی بر دشمن خبیث و نادان بود، این پایداری و استقامت، ادامه راه شهیدان عزیز است.

حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی‌مقدم در جمع خانواده‌های معظم شهدا و آئین عطر افشانی مزار شهدای مدفون در حرم رضوی افزود: این پایداری و استقامت و حماسه‌ای که رئیس جمهور در سازمان ملل خلق کرد، در واقع ادامه راه شهیدان عزیزی است که به خوبی از آن برآمدند.

وی ادامه داد: در جمع خانواده‌های معظم شهدا از همه این عزیزان و به‌خصوص رییس‌جمهوری اسلامی ایران که در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد، وزارت امور خارجه و دیگران صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم گفت: دشمنان هرگز از سر دوستی و آشنایی با شما کنار نخواهند آمد، بنابراین دشمن‌شناسی خود را تقویت کنید و دشمنتان را خوب بشناسید.

وی افزود: وقتی دشمن را به خوبی شناختید، مبارزه با او را همانند شهیدان با پایمردی، استقامت و مقاومت ادامه دهید.

وی ادامه داد: شهیدان به ما آموختند که غیرت یعنی مراقبت و مواظبت کنید تا دیگران به قلمرو شما تجاوز و تعدی نکنند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید تصریح کرد: شهیدان غیرتمندترین انسان‌ها هستند که از جانشان گذشتند برای دفاع از کشور، دین، آئین و ناموسشان. امیدواریم ما بتوانیم از شهدای عزیزمان درس بگیریم و راهشان را ادامه دهیم.