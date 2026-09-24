به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، از بازماندن سابریست یزدی از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات آسیا تا مصاف تدارکاتی چادرملوی اردکان با پرسپولیس تهران را در بسته چند خبر ورزشی بخوانید.

سابریست یزدی به یک چهارم نهایی مسابقات آسیا نرسید

نجمه سازنجیان شمشیرباز سابریست حاضر در مسابقات آسیایی ناگویا در مرحله یک هشتم نهایی حریف شمشیرباز ازبکستانی نشد و از صعود به مرحله بعد بازماند.

بانوی دونده هم از صعود به فینال مسابقات ناگویا بازماند

مریم کاظمی ورزشکار تیم دو و میدانی با ثبت پرش ۱۲ و ۶۸ صدم متر در مسابقات ناگویا اسیا به کار خود پایان داد و در پرش سه گام در جایگاه سیزدهم جدول رقابت‌ها قرار گرفت.

مصاف چادرملوی اردکان با پرسپولیس تهران

تیم چادرملوی اردکان در ادامه بازی‌های تدارکاتی فردا با پرسپولیس تهران دیدار می‌کند تا ادامه فصل لیگ برتر فوتبال را با آمادگی پشت سر بگذارد.