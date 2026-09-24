در موقعیت جنگی باید اختلافات سیاسی و اجتماعی را کنار گذاشت و همه گروه‌ها و جریان‌ ها در کنار یکدیگر از کشور و نظام حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌ الاسلام ابوالحسن ایزدخواه در اجتماع شبانه مردم شهرستان بردسکن، با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، گفت: وقتی شرایط جنگی است، دیگر اختلافات نباید محور قرار گیرد و مسائل و اختلافات میان شیعه و سنی، اصلاح‌ طلب و اصولگرا و هواداران جریان‌ های مختلف سیاسی باید کنار گذاشته شود.

حجت‌الاسلام ابوالحسن ایزدخواه افزود: در چنین شرایطی، همه کسانی که پرچم کشور را در دست دارند و برای ایران و نظام تلاش می‌ کنند، باید در کنار یکدیگر باشند و از ایجاد تفرقه پرهیز کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جمله «ما زنده به آنیم که آرام نگیریم»، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و امید در جامعه تأکید کرد و گفت: مردم باید در شرایط دشوار، ضمن حفظ آرامش، از کشور و دستاوردهای خود دفاع کنند.

ایزدخواه با اشاره به تهدیدهای مطرح‌ شده علیه ایران، مدعی شد که برخی مقامات آمریکایی از بازگرداندن ایران به شرایط گذشته سخن گفته‌ اند و افزود: دشمن به دنبال خسته کردن مردم، ترساندن مسئولان و ایجاد ناامیدی در جامعه است.

وی همچنین با اشاره به نقش نیروهای نظامی در دفاع از کشور اظهار کرد: در دفاع از ایران تفاوتی میان ارتش، سپاه و نیروهای مختلف نظامی وجود ندارد و همه نیروهای مدافع کشور برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی تلاش می‌ کنند.

حجت‌ الاسلام ایزدخواه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم نباید در شرایط دشوار دچار ناسپاسی شوند، گفت: انسان باید نسبت به داشته‌ ها و نعمت‌ های الهی شکرگزار باشد و پس از پایان شرایط بحرانی می‌ توان درباره نقاط قوت و ضعف و عملکردها قضاوت و ارزیابی کرد.

وی با اشاره به مفهوم «حیات» و جایگاه محبت در زندگی، اظهار کرد: زندگی تنها زنده بودن نیست، بلکه کیفیت زندگی و نحوه اثبات محبت انسان به خداوند اهمیت دارد.

این سخنران همچنین با اشاره به دیدگاه علامه محمدتقی جعفری درباره مفهوم زندگی، اظهار کرد که زندگی را می‌ توان در کیفیت ارتباط انسان با خداوند و محبت به او جست‌ و جو کرد.

اشاره به دستاوردهای انقلاب و توسعه روستایی

ایزدخواه در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات پس از انقلاب اسلامی، به موضوع سوادآموزی، توسعه زیرساخت‌ های روستایی و فعالیت‌ های جهاد سازندگی پرداخت و گفت: یکی از نمونه‌ های مهم مشارکت مردم در سال‌ های پس از انقلاب، فعالیت‌ های جهاد سازندگی و توسعه زیرساخت‌ هایی مانند برق، آب و گاز در روستاها بوده است.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در اجرای طرح‌ های عمرانی افزود: این تجربه نشان داد که با استفاده از ظرفیت مردم می‌ توان طرح های گسترده‌ ای را در مناطق مختلف کشور به اجرا گذاشت.

ایزدخواه همچنین پیشرفت‌ های کشور در حوزه‌ های مختلف را عاملی برای ایجاد امید در میان ملت‌ ها دانست و گفت: اگر یک کشور بتواند با اتکا به ظرفیت‌ های داخلی مسیر پیشرفت را طی کند، این موضوع می‌ تواند برای دیگر ملت‌ها نیز امیدآفرین باشد.

هشدار نسبت به تضعیف خانواده

حجت‌ الاسلام ایزدخواه در بخش دیگری از سخنان خود درباره جایگاه خانواده، نسبت به آنچه تلاش برای تضعیف بنیان خانواده در جامعه ایران خواند، هشدار داد.

این سخنران تأکید کرد: مسائل مربوط به ازدواج مجدد باید با توجه به موازین شرعی، قوانین کشور و شرایط اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و نباید برداشت‌ های نادرست از احکام دینی به جامعه منتقل شود.

ایزدخواه در پایان با قدردانی از حضور مردم، خانواده‌ های شهدا، ریش‌ سفیدان، جانبازان و دیگر اقشار حاضر در اجتماع، گفت: حضور مردم در صحنه و حفظ روحیه امید و همبستگی اجتماعی از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار است.

وی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و امید در جامعه، خواستار کنار گذاشتن اختلافات در شرایط بحرانی و توجه به منافع عمومی کشور شد.