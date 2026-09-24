استاندار خوزستان با بیان اینکه ٣.۵ همت از تسهیلات سفر رییس جمهور به استان باقیمانده گفت: مهلتی به بانک‌ها داده شد و ان‌شاءالله بانک‌ها همکاری لازم را خواهند کرد که تا پایان مهرماه امسال، باقیمانده این تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در حاشیه سی و چهارمین جلسه رفع موانع تولید، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه، اظهار کرد: موضوعات مختلفی در مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران وجود دارد و فراز و نشیب فراوانی در طول سال‌های گذشته داشته است.

وی افزود: ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت چند بار صحبت کردیم و امروز هم با آقای مقیمی، مدیرعامل ایمیدرو، صحبتی داشتیم. قبلاً نیز با وزیر صمت در این خصوص صحبت مفصلی داشتم و ایشان عنایت داشتند تا بتوانیم مشکلات این مجموعه را حل کنیم.

موالی زاده بیان داشت: دو راه برای حل این مسائل وجود داشت، یکی اینکه شرکت را در زیرمجموعه هیئت حمایت از صنایع قرار دهیم که سازوکارهای خاص خود را دارد، و بحث دیگر اینکه خود بانک ملی حمایت‌های مالی لازم را انجام دهد و ما در استان سازوکارهای لازم را در ارتباط با افتتاح حساب‌ها و مسئله بدهی‌ها طراحی کنیم.

استاندار خوزستان ادامه داد: املاکی که خود این مجموعه دارد حدود ٢۵ همت است، البته بدهی‌هایی هم دارند که حدود ٩ همت است و کارکنان آنجا حدود ٣۰۰۰ نفر هستند که شامل بخشی رسمی، بخشی قراردادی و بخشی در سیستم پیمانکاری کار می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم توانمندسازی این شرکت، بیان کرد: با مجموعه سازوکارهایی که باید انجام شود تا این شرکت بتواند برای یک تولید قابل‌توجه در نیمه دوم سال هدف‌گذاری کند و با توانمند شدن شرکت، دغدغه ماهانه پرداخت حقوق کارکنان رفع شود. تا به حال من چندین بار به بانک ملی مراجعه کرده‌ام و برای اینکه بتوانیم ماهانه حقوق نیروها را پرداخت کنیم، شرکت باید از این وضعیت خارج شود.

موالی زاده می گوید: یکی از بحث‌های امروز حول این محور بود که چگونه می‌توان گروه ملی صنعتی فولاد ایران که از سال ۱۳۴۶ به عنوان اولین مجموعه فولادی کشور آغاز به کار کرده، دوباره به مدار بازگرداند. البته شاید کمی زمان ببرد و سازوکارهایی باید در این زمینه طراحی شود. بخشی از این کار را ما اینجا انجام خواهیم داد و بخش دیگر را در تهران با ایمیدرو و وزارت صمت دنبال خواهیم کرد.

۳.۵ همت از تسهیلات سفر رئیس‌جمهور باقی‌مانده است

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به تسهیلات سفر رئیس‌جمهور گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به استان خوزستان و هیات همراه ایشان، ١١.۵ همت تسهیلات اختصاص داده شد تا در اختیار کسانی قرار بگیرد که متقاضی سرمایه‌گذاری و تولید و در نتیجه اشتغال در استان هستند. تا الان عددی حدود ٨ همت پرداخت شده و تقریباً ٣.۵ همت باقی مانده است.

وی بیان کرد: بخشی از پرداخت این تسهیلات در استان و بخش دیگر در تهران باید دنبال شود. نهایتاً این مهلت به بانک‌ها داده شد و ان‌شاءالله بانک‌ها همکاری لازم را خواهند کرد که تا پایان مهرماه امسال، تتمه این تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنیم و اگر پرونده‌هایی که در استان خوزستان تشکیل شده، نقایصی دارد، آن نقایص رفع و بعد ان‌شاءالله در تهران هم این کار دنبال شود.

موالی‌زاده اظهار داشت: نکته بعدی در ارتباط با صندوق توسعه استان بود که قرار شد طرحی آماده شود تا ما این موضوع را در استان به عنوان یک پشتوانه داشته باشیم. موضوع برگشت حساب‌های بانکی و سایر قضایا و همچنین بحث مسئولیت‌های اجتماعی از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.

وی ادامه داد: بحث‌های خوبی صورت گرفت و امیدوارم با این سازوکارهایی که طراحی می‌شود، بتوانیم استان را بیش از پیش در مدار توسعه، به‌صورت متوازن و پایدار قرار دهیم.