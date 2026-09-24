پخش زنده
امروز: -
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز جمعه فردا سوم مهر در رشت به امامت آیت الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان در مصلای امام خمینی رشت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه، فردا سوم مهر در مساجد و مصلاهای همه شهرها و بخشهای گیلان برگزار خواهد شد.
همچنین نماز جمعه فردا در رشت مرکز گیلان، به امامت آیت الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در مصلای امام خمینی این شهر برگزار میشود.